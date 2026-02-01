Bomberos combaten incendios simultáneos en vertederos de Barú y Pedasí

Panamá- Unidades del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí y Los Santos se encuentran combatiendo de forma paralela incendios reportados en los vertederos de San Bartolo, en Barú, y en el municipio de Pedasí.

Este domingo, un contingente compuesto por unas 30 unidades de bomberos retomaron las labores de extinción de las llamas y del humo tóxico desde las 8:00 a.m., luego de que la emergencia se reportara desde ayer.

Ayer, tan pronto se notificó la situación, esta fue atendida por los camisas rojas, pero las labores tuvieron que ser suspendidas en horas de la noche debido a las inclemencias del tiempo.

Esta tarde, unos 3 camiones cisterna, una retroexcavadora del Municipio y otra de una empresa privada, más una ambulancia, fueron destacadas al vertedero para colaborar en la extinción de las llamas y el monitoreo del personal.

Por otra parte, bomberos de la Estación 6 de la Zona Regional de Los Santos también mantienen las labores de extinción de un incendio en el vertedero municipal de Pedasí, con el apoyo de los carros 314, 809, 790 y la ambulancia 1005.

“Las unidades continúan trabajando de forma coordinada para controlar la situación, reducir riesgos y evitar la propagación del fuego hacia áreas cercanas, priorizando la seguridad de la comunidad y del personal en sitio”, detalló el Cuerpo de Bomberos.

Ante estos casos, la entidad recomienda a la ciudadanía en general evitar acercarse a las áreas afectadas por incendios, mantener puertas y ventanas cerradas ante la presencia de humo tóxico en el aire, no arrojar desechos inflamables y reportar cualquier emergencia o columna de humo al 103.



