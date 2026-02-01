Rescate aéreo en Panamá se fortalece con habilitación de helicópteros UH-1ST
Esta habilitación permite ampliar las plataformas disponibles para rescates aéreos, especialmente en zonas de difícil acceso.
Panamá – Las unidades del Departamento de Búsqueda y Rescate (SAR) del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) fortalecieron su capacidad de respuesta ante emergencias en Panamá para ejecutar operaciones de rescate con grúa desde helicópteros UH-1ST, a través del Programa de Aviación INL-SENAN.
El teniente Eliecer Castillo, jefe del Departamento de Búsqueda y Rescate de la Aeronaval, explicó que esta habilitación permite ampliar las plataformas disponibles para rescates aéreos, especialmente en zonas de difícil acceso. “Como rescatistas, somos los únicos en el país que realizamos operaciones de rescate con helicóptero utilizando grúa. Para ello, los helicópteros deben contar con este accesorio especializado”, señaló.
Tradicionalmente, este tipo de operaciones se realizaba con los helicópteros Agusta Westland AW-139, que ya cuentan con grúa de rescate. Sin embargo, mediante un entrenamiento intensivo de dos semanas, se logró la habilitación del personal para operar de forma conjunta con las tripulaciones del helicóptero UH-1ST, incorporado al programa de aviación INL-SENAN.
Castillo aclaró que no se trató de un curso nuevo, sino de una transición técnica destinada a fortalecer la sinergia entre tripulación aérea y rescatistas.
Esta nueva capacidad operativa refuerza las operaciones del SAR que se realizaban con los AW-139, ahora con los UH-1ST, para ejecutar rescates aéreos con grúa, garantizando la continuidad de las operaciones en situaciones de emergencia, accidentes o siniestros en áreas donde el acceso terrestre es limitado o inexistente.
Como reflejo del impacto de estas operaciones, durante el año 2023 fueron rescatadas 293 personas en 90 casos atendidos por el Departamento de Búsqueda y Rescate. En lo que va del presente año, ya se han rescatado siete personas en cinco casos distintos, cifras que evidencian la alta demanda de este tipo de misiones y la importancia de contar con capacidades aéreas múltiples y operativas.
El teniente Castillo destacó que la preparación constante es uno de los pilares del Departamento de Búsqueda y Rescate. “La eficiencia y la eficacia en una operación dependen del entrenamiento continuo. En aviación no puede haber errores, y la única forma de evitarlos es a través de la preparación permanente”, subrayó.