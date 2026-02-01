Sucesos - 01/2/26 - 01:12 PM

Capturan al segundo sospechoso de robo en restaurante en Changuinola

Desde que ocurrió el asalto las autoridades estaban tras la pista de los delincuentes, hasta que los capturaron

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El segundo sospechoso de haber perpetrado un robo a mano armada en el restaurante La Plaza, ubicado en El Empalme, distrito de Changuinola (Bocas del Toro), fue aprehendido anoche por unidades de la Policía Nacional.

Según detalló la entidad, desde que ocurrió el asalto las autoridades estaban tras la pista de los delincuentes. Una vez que ambos señalados fueron identificados, el primero de ellos fue aprehendido el jueves pasado en El Empalme, mientras que anoche dieron con el segundo involucrado en el distrito de Almirante.

Fue el domingo pasado, 25 de enero, cuando los sospechosos, arma de fuego en mano, ingresaron al restaurante, sometieron a los clientes y dependientes, para despojarlos de sus pertenencias.

El violento asalto quedó grabado en video gracias al sistema de vigilancia del local, y fue precisamente gracias a esas imágenes que la Policía Nacional logró identificarlos y capturarlos.

Ambos sospechosos deben enfrentar cargos por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de robo.

