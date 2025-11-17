Buscan joven desaparecida hace cuatro días en el corregimiento de Guayabito

Panamá- Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Cuerpo de Bomberos se encuentran buscando en Veraguas a una joven de 24 años que fue reportada como desaparecida el pasado 13 de noviembre.

Las unidades de Búsqueda y Rescate de ambas instituciones fueron informadas de que la joven fue vista por última vez en el corregimiento de Guayabito, perteneciente a la Comarca Ngäbe Buglé.

Aunque ya han pasado cuatro días desde su desaparición, los rescatistas mantienen la esperanza de encontrarla con vida, por lo que están recorriendo a pie senderos y caminos de tierra para intentar ubicarla.



