Búsqueda binacional tras desaparición de joven madre panameña en Costa Rica

Panamá- Búsqueda binacional. Teresa López Santos (18 años), de nacionalidad panameña, desapareció en la frontera de Panamá con Costa Rica, por lo que la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de David adelanta investigaciones por el delito contra la vida e integridad personal.

La última vez que la joven fue vista por su pareja fue el pasado 3 de septiembre, cuando él la acompañó a la parada de autobuses ubicada en Tracopa, Buenos Aires Centro, en Costa Rica. Teresa, con su bebé de un año en brazos, se dirigía hacia Casona de Limoncito, cerca de San Vito de Coto Brus, localidad que también se ubica en el hermano país, pero nunca llegó al lugar.

Como han pasado más de tres meses y las autoridades ticas no han localizado a Teresa en el país, la información fue remitida a Panamá esta semana, por lo que el Ministerio Público inició la investigación de manera oficiosa tras recibir una comunicación de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales.

Por esta razón, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de David (Chiriquí), solicita a la ciudadanía que, si han visto a Teresa, por favor informen de su paradero a los teléfonos 728-4207 o 728-4205.