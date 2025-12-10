Sucesos - 10/12/25 - 05:39 PM

Pistolero en moto hiere a limpiador de parabrisas en plena vía

Según versiones de testigos presenciales, el objetivo principal del agresor era un limpiador de vidrios que se encontraba en el semáforo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un ataque armado ejecutado por un motorizado la tarde de este miércoles dejó como saldo dos heridos leves en la vía Brasil, a escasos metros de la sede central del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), en El Carmen.

Según versiones de testigos presenciales, el objetivo principal del agresor era un limpiador de vidrios que se encontraba en el semáforo. El pistolero, quien llevaba el arma de fuego oculta en una carpeta, se bajó de la motocicleta que conducía y le propinó un balazo que impactó en una de sus manos, por lo que la víctima requirió ser trasladada de urgencia al Hospital Santo Tomás por paramédicos.

Como consecuencia del atentado, una adulta mayor que transitaba por el lugar en el momento de los hechos fue rozada por una bala y recibió atención médica en la escena

El suceso generó pánico entre conductores y peatones que circulaban por esta concurrida área en horas de la tarde. Tras disparar, el agresor escapó del lugar.

 

 

