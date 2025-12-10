Sucesos - 10/12/25 - 04:33 PM

Imputan cargo de homicidio doloso agravado por crimen en La Nueve de Enero

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juzgador declaró legal la aprehensión del sospechoso y estableció la detención provisional como la medida cautelar.

 

Panamá- Un juez de garantías imputó el cargo por el delito de homicidio doloso agravado a un hombre señalado como responsable del crimen de Ricardo Alberto Pañalba (37 años). El hecho ocurrió el pasado 24 de agosto en el sector 7 de La Nueve de Enero, corregimiento de Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juzgador declaró legal la aprehensión del sospechoso y estableció la detención provisional como la medida cautelar más adecuada ante la gravedad del delito.

El día del crimen, alrededor de las 3:34 de la madrugada, varios hombres, arma de fuego en mano y sin mediar palabra, realizaron varias detonaciones contra la víctima, causándole la muerte de manera inmediata. Producto del ataque armado, otra persona que se encontraba con Pañalba también resultó herida.

 

