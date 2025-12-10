Sucesos - 10/12/25 - 03:01 PM

Hallan hombre asesinado, ya descompuesto en la vía a Río Congo

El cadáver, el cual fue ubicado por residentes del sector que pasaban por el área, estaba en avanzado estado de descomposición

 

Por: Redacción Web

Panamá- El señor Claudio Ernesto Walden Davis (47 años) fue encontrado muerto en la orilla de la vía que conduce a Río Congo, corregimiento El Arado, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.

El cadáver, el cual fue ubicado por residentes del sector que pasaban por el área, estaba en avanzado estado de descomposición alrededor de las 3:40 de la tarde del martes.

Cerca del cuerpo, los especialistas de Criminalística y los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) ubicaron dos casquillos de bala, la cartera de la víctima con su cédula de identidad, seis tarjetas de crédito y otros documentos personales.

Será a través de examen de necropsia de rigor que se determina en qué parte del cuerpo tenía los tiros, por lo que la investigación se adelanta por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio con arma de fuego.

 

 

