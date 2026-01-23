Cadáver putrefacto es encontrado flotando debajo del puente Centenario

Panamá- El cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición fue ubicado este viernes flotando debajo del puente Centenario, en Ancón, en las aguas del Canal.

La información preliminar detalla que se presume que la víctima podría ser sea un habitante de calle del sexo masculino, pero esa información aún no ha sido confirmada.

Peritos de Criminalística y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) efectuaron el levantamiento del cadáver en colaboración del personal del Canal.

Unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional y de la Fiscalía de Homicidios de la región metropolitana investigarán el caso, ya que debido al avanzado estado de putrefacción no se puede establecer si la muerte se dio de forma natural, por ahogamiento o si hay mano criminal involucrada.