Encuentran hombre asesinado dentro de un taxi abandonado en Las Cumbres

Panamá- ¿Qué le pasó?, ¿quién lo mató?, ¿nadie se dio cuenta? Estas y otras preguntas surgen luego de que, a eso de las 00:30 de la madrugada de ayer, Jorge Luis Bulgin, de 31 años, fuera encontrado asesinado dentro de un taxi en Las Cumbres, Panamá Norte.

Fue una ronda policial que realizaba su recorrido preventivo cuando, a la altura de la comunidad La Esperanza, próximo al antiguo Palón, observó un taxi estacionado en la vía con una persona en el puesto del copiloto en su interior.

Al acercarse para hablar con la persona, los agentes se percataron de que presentaba un disparo visible y, tras tomarle el pulso, confirmaron que ya estaba muerto.

La situación fue notificada al Ministerio Público y a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) , cuyos funcionarios se presentaron en la escena para recopilar indicios y efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver.

La investigación debe determinar quién conducía el taxi y por qué abandonó la escena dejando a Jorge sin vida dentro del vehículo.

Lo cierto es que la víctima tenía prontuario policivo por robo con arma de fuego y casos de drogas; además, había sido beneficiado con subrogados penales una vez fue procesado por estos delitos.





