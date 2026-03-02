Sucesos - 02/3/26 - 10:34 AM

Encuentran hombre asesinado dentro de un taxi abandonado en Las Cumbres

Una ronda policial que realizaba su recorrido preventivo cuando, a la altura de la comunidad La Esperanza, próximo al antiguo Palón, observó un taxi estacionado en la vía con una persona en el puesto del copiloto en su interior.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- ¿Qué le pasó?, ¿quién lo mató?, ¿nadie se dio cuenta? Estas y otras preguntas surgen luego de que, a eso de las 00:30 de la madrugada de ayer, Jorge Luis Bulgin, de 31 años, fuera encontrado asesinado dentro de un taxi en Las Cumbres, Panamá Norte.

Fue una ronda policial que realizaba su recorrido preventivo cuando, a la altura de la comunidad La Esperanza, próximo al antiguo Palón, observó un taxi estacionado en la vía con una persona en el puesto del copiloto en su interior.

Al acercarse para hablar con la persona, los agentes se percataron de que presentaba un disparo visible y, tras tomarle el pulso, confirmaron que ya estaba muerto.

La situación fue notificada al Ministerio Público y a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) , cuyos funcionarios se presentaron en la escena para recopilar indicios y efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver.

La investigación debe determinar quién conducía el taxi y por qué abandonó la escena dejando a Jorge sin vida dentro del vehículo.

Lo cierto es que la víctima tenía prontuario policivo por robo con arma de fuego y casos de drogas; además, había sido beneficiado con subrogados penales una vez fue procesado por estos delitos.

Te puede interesar

Encuentran hombre asesinado dentro de un taxi abandonado en Las Cumbres

Encuentran hombre asesinado dentro de un taxi abandonado en Las Cumbres

 Marzo 02, 2026
Cae alias "Pantera", ficha del Cartel del Golfo en Panamá

Cae alias "Pantera", ficha del Cartel del Golfo en Panamá

Marzo 02, 2026
Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

 Marzo 02, 2026
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

 Marzo 02, 2026
Menor es rescatado con vida de una letrina en San Félix; cayó accidentalmente

Menor es rescatado con vida de una letrina en San Félix; cayó accidentalmente

 Marzo 01, 2026



 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo

Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves