Joven muere tras caer de su motocicleta en el kilómetro 26 del Corredor Sur

Panamá- Igor A. Chavarría Martínez, de 28 años, murió anoche en medio de un accidente de tránsito registrado en el Corredor Sur, a la altura del kilómetro 26.

Eran cerca de las 9:30 de la noche cuando Igor, quien conducía una motocicleta de color negro, aparentemente perdió el control del volante y se estrelló contra el barandal metálico ubicado a los costados de la vía.

La motocicleta rebotó y quedó volcada en medio de los dos carriles que van hacia Ciudad Radial, mientras que Chavarría cayó a la calzada mortalmente herido.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) se presentaron en la escena y, aunque intentaron estabilizar a Chavarría, todo fue en vano. Casi media hora después de que se reportó el accidente, lo declararon muerto.

Personal de Accidentología del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal fue convocado a la escena para efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver, con lo cual se da inicio a la investigación del caso. A través de esta se debe establecer si hubo otro vehículo involucrado en este hecho de tránsito fatal o si eel exceso de velocidad fue la causa.