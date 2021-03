Cae banda dedicada al secuestro virtual en San Miguelito y ChiriquÃ­ [Video]

Capturan a unos 7 integrantes de una banda organizada dedicada a la extorsión, a través de la modalidad de secuestro virtual.

Unidades policiales (DIJ_DNIP) junto a funcionarios del Ministerio Público realizaron esta mañana allanamientos simultáneos en varias residencias en el distrito de San Miguelito con la aprehensión de uno y en la provincia de Chiriquí se detuvo a seis de los implicadas en este delito.

De acuerdo a las primeras investigaciones, las personas vinculadas a este grupo delictivo realizan llamadas a sus víctimas diciendo tener a uno de sus parientes secuestrado, a fin de exigir dinero por este engaño.

Inicio de las investigaciones

La investigación que adelanta la Sección de Atención Primaria bajo la coordinación del fiscal Manuel Amador Pittí, inició el 10 de febrero de 2021, cuando la víctima recibió una llamada de una persona que le dijo que mantenían a su hija secuestrada, ya que le debía la cantidad de B/.10,000.00 y que para poder liberarla tenía que hacer un depósito a diferentes cuentas de bancos y empresa mediante transferencia de dinero.

Explicó, el fiscal Pittí que entre las condiciones impuestas a la víctima se encontraba la de no cerrar la llamada telefónica, mientras se dirigía a realizar los depósitos correspondientes. La víctima fue despojada de la suma de B/.8,500.00, al no completar la suma concertada, se le solicitó también su vehículo, el cual fue dejado en un sector acordado por los extorsionadores.

Seguidamente la víctima se dirigió hacia un centro comercial en el que supuestamente le entregarían a su hija, momento en que se percató que todo se trató de un falsosecuestro.

En la investigación se dio seguimiento a los lugares donde se realizó el desembolso del dinero transferido por la víctima, logrando así la aprehensión de 6 hombres en la provincia de Chiriquí y uno en el distrito de San Miguelito quienes se encargaron de realizar los retiros. De acuerdo al fiscal Pittí no se descarta que en esta

organización se encuentren vinculados otros sujetos detenidos en centros carcelarios del país.

Recomendaciones

Las autoridades policiales recomiendan a la población evitar compartir información personal en las redes sociales como: números telefónicos, nombres de familiares, lugares de concurridos y otros datos que son utilizados por los estafadores para realizar este delito.

En caso de ser víctima de este delito de aviso inmediato a las autoridades y no realice pagos o envíos de dinero.

