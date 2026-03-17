Sucesos - 17/3/26 - 07:56 PM

Cae buscado por homicidio: Senafront lo pilla en Puerto Piña

El sujeto mantenía una orden vigente y estaba siendo buscado por las autoridades desde hace un tiempo, según confirmaron fuentes oficiales.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un hombre que era requerido por la justicia por un caso de homicidio agravado fue capturado por unidades del SENAFRONT en el sector de Puerto Piña. 

El sujeto mantenía una orden vigente y estaba siendo buscado por las autoridades desde hace un tiempo, según confirmaron fuentes oficiales.

La acción se dio cuando unidades de la Dirección de Inteligencia e Investigaciones, junto con efectivos del puesto avanzado en esa zona fronteriza, lograron ubicar al ciudadano. 

El operativo se ejecutó sin mayores contratiempos, y el sospechoso fue retenido de inmediato.

De acuerdo con la información, la orden de captura fue emitida por la Fiscalía Superior Metropolitana, específicamente por la Sección de Homicidio y Femicidio. El caso está ligado a un hecho grave que aún sigue bajo investigación por parte de las autoridades.

Tras la aprehensión, se iniciaron los trámites correspondientes con el Ministerio Público, que ahora llevará el proceso. El hombre será puesto a órdenes de un juez para que enfrente la justicia por el delito que se le atribuye.

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