¡Cae el último fugitivo del Centro Basilio Lakas en Colón!

En horas de la noche del sábado fue capturado el último fugado del Centro de Cumplimiento Basilio Lakas, en el corregimiento de María Chiquita, en la Costa Arriba de Colón.

Inicialmente, en medio del revuelo por la fuga, se había especulado que 15 privados de libertad habían escapado, pero tras el conteo y revisión se determinó que eran 12 los fugados.

Javier Batista, ejecutivo de la tercera zona policial de Colón, informó que todo inició con un llamado de auxilio del personal del centro de cumplimiento, ubicado en el sector de Las Merceditas, por la fuga de internos, lo que motivó un fuerte operativo policial.

Dijo que en menos de una hora se logró la aprehensión de 11 sujetos que se mantenían en un área boscosa y, poco después, se capturó al último fugitivo, completando un total de 12 aprehensiones.

Todos los involucrados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y devueltos al centro Basilio Lakas, incluyendo ocho menores de edad y cuatro adultos.

Estos jóvenes cumplen condenas por homicidio, tentativa de homicidio, robo y privación de libertad, entre otros delitos. La fuga se produjo cuando los menores y adultos amenazaron con un arma punzo cortante para intentar escapar.