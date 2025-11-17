Sucesos - 17/11/25 - 02:43 PM

Cae funcionario municipal: Exigía coimas de hasta B/.400 a dueños de bares

Según detalló el Ministerio Público, el sospechoso deberá enfrentar cargos por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos, en perjuicio del Municipio de Panamá.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un funcionario municipal que presuntamente solicitaba coimas que oscilaban entre los B/.300 y B/.400 de forma reiterada a dueños de locales comerciales fue aprehendido este lunes en medio de la Operación Antros 2.0.

Según detalló el Ministerio Público, el sospechoso deberá enfrentar cargos por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos, en perjuicio del Municipio de Panamá.

La investigación de este caso inició el 9 de mayo de 2024, luego de que el Municipio de Panamá denunciara formalmente las irregularidades que habían detectado. Es por ello que la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la DIJ, adelantó varias diligencias de allanamiento y registro en Curundú y Viejo Veranillo, mismas que concluyeron con la aprehensión del sospechoso.

La investigación preliminar estableció que el hombre se valía de su posición en el municipio capitalino para solicitar dinero a los dueños de locales comerciales dedicados a actividades nocturnas y expendio de bebidas alcohólicas, supuestamente para no clausurarles los locales ni decomisar las bebidas durante operativos efectuados por la entidad.


 

 

Te puede interesar

Interceptan lancha con 144 paquetes de presunta marihuana en aguas de Guna Yala

Interceptan lancha con 144 paquetes de presunta marihuana en aguas de Guna Yala

 Noviembre 17, 2025
Balacera en Puerto Pilón deja un muerto y dos heridos

Balacera en Puerto Pilón deja un muerto y dos heridos

 Noviembre 17, 2025
Embajador de EE.UU. manda mensaje frío: nadie está blindado con su visa

Embajador de EE.UU. manda mensaje frío: nadie está blindado con su visa

 Noviembre 17, 2025
Cae funcionario municipal: Exigía coimas de hasta B/.400 a dueños de bares

Cae funcionario municipal: Exigía coimas de hasta B/.400 a dueños de bares

 Noviembre 17, 2025
Buscan joven desaparecida hace cuatro días en el corregimiento de Guayabito

Buscan joven desaparecida hace cuatro días en el corregimiento de Guayabito

 Noviembre 17, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos