Cae funcionario municipal: Exigía coimas de hasta B/.400 a dueños de bares

Panamá- Un funcionario municipal que presuntamente solicitaba coimas que oscilaban entre los B/.300 y B/.400 de forma reiterada a dueños de locales comerciales fue aprehendido este lunes en medio de la Operación Antros 2.0.

Según detalló el Ministerio Público, el sospechoso deberá enfrentar cargos por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos, en perjuicio del Municipio de Panamá.

La investigación de este caso inició el 9 de mayo de 2024, luego de que el Municipio de Panamá denunciara formalmente las irregularidades que habían detectado. Es por ello que la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la DIJ, adelantó varias diligencias de allanamiento y registro en Curundú y Viejo Veranillo, mismas que concluyeron con la aprehensión del sospechoso.

La investigación preliminar estableció que el hombre se valía de su posición en el municipio capitalino para solicitar dinero a los dueños de locales comerciales dedicados a actividades nocturnas y expendio de bebidas alcohólicas, supuestamente para no clausurarles los locales ni decomisar las bebidas durante operativos efectuados por la entidad.



