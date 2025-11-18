Sucesos - 18/11/25 - 10:39 AM

Cae influencer y cuatro más por fraude financiero de más de $786 mil

Los detenidos están siendo investigados por delito financiero y blanqueo de capitales, al considerarse que manipularon documentación para acceder a fondos bancarios de forma ilegal.⁣

 

Por: Redacción / Web -

Un conocido influencer de Panamá y otras cuatro personas fueron aprendidas  este martes la operación "Fraude Total".

La Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección contra el Orden Económico, indicó que desarticuló un grupo dedicado a un esquema de fraude financiero en perjuicio de la Caja de Ahorros, que generó un daño patrimonial de $786,171.98.⁣

De las cinco personas que fueron aprehendidas, entre ellas un influencer, se detalla según la investigación que obtuvo un beneficio económico superior a 30,000 dólares dentro de esta red.⁣

Durante las aprehensiones se encontró un arma de fuego con 15 municiones, las cuales fueron decomisadas y forman parte del expediente en investigación.⁣

Detallan que los involucrados habrían presentado a la Caja de Ahorros informes de avalúos falsificados para obtener un préstamo hipotecario por el monto antes indicado. 

Los detenidos están siendo investigados por delito financiero y blanqueo de capitales, por considerarse que manipularon documentación para acceder a fondos bancarios de forma ilegal.⁣

Te puede interesar

Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

 Noviembre 18, 2025
Capturan sospechoso del crimen en Río Alejandro

Capturan sospechoso del crimen en Río Alejandro

 Noviembre 18, 2025
Cae influencer y cuatro más por fraude financiero de más de $786 mil

Cae influencer y cuatro más por fraude financiero de más de $786 mil

 Noviembre 18, 2025
Rescatan a 4 mujeres privadas de libertad en su propia casa; hay 3 detenidos

Rescatan a 4 mujeres privadas de libertad en su propia casa; hay 3 detenidos

 Noviembre 18, 2025
Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales

 Noviembre 18, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos