Cae influencer y cuatro más por fraude financiero de más de $786 mil

Un conocido influencer de Panamá y otras cuatro personas fueron aprendidas este martes la operación "Fraude Total".

La Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección contra el Orden Económico, indicó que desarticuló un grupo dedicado a un esquema de fraude financiero en perjuicio de la Caja de Ahorros, que generó un daño patrimonial de $786,171.98.⁣

⁣

De las cinco personas que fueron aprehendidas, entre ellas un influencer, se detalla según la investigación que obtuvo un beneficio económico superior a 30,000 dólares dentro de esta red.⁣

⁣

Durante las aprehensiones se encontró un arma de fuego con 15 municiones, las cuales fueron decomisadas y forman parte del expediente en investigación.⁣

⁣

Detallan que los involucrados habrían presentado a la Caja de Ahorros informes de avalúos falsificados para obtener un préstamo hipotecario por el monto antes indicado.

Los detenidos están siendo investigados por delito financiero y blanqueo de capitales, por considerarse que manipularon documentación para acceder a fondos bancarios de forma ilegal.⁣