Sucesos - 15/11/25 - 10:37 AM

Cae otro en la 24 Diciembre por operación "Eros"

Por: Redacción / Web -

 

Un nuevo arresto se produjo este sábado en la estación 24 de Diciembre del Metro de Panamá, donde agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre presuntamente vinculado a la operación "Eros". Este sujeto sería parte de una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y la conspiración para cometer delitos relacionados con estupefacientes.

La captura forma parte de las acciones desarrolladas en la operación, que ha desmantelado una organización de gran alcance en Panamá. La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas lidera la investigación, y ya se han judicializado a 59 personas en este caso.

Este arresto se suma a los realizados el pasado miércoles 12 de noviembre, en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, en el marco de las Operaciones "Eros" y "Colibrí". Las autoridades siguen avanzando en el desmantelamiento de la red.
 

