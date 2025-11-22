Sucesos - 22/11/25 - 10:25 AM

Cae red de narcotraficantes con 696 paquetes de droga en dos operaciones

Ambos operativos fueron coordinados por la Fiscalía de Drogas, que ahora se encarga de las investigaciones correspondientes para determinar los detalles de estos casos.

 

Por: Redacción / Web -

 En un golpe significativo al narcotráfico, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá reportó dos operaciones de incautación de drogas en diferentes puntos del país. 

El primer operativo se llevó a cabo en el suroeste de Isla San José, en el Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico Oriental. En este lugar, las autoridades decomisaron un total de 618 paquetes de presunta sustancia ilícita, distribuidos en 13 bultos. 

Durante la operación, fueron detenidos dos hombres, uno de nacionalidad colombiana y el otro nicaragüense, quienes fueron aprehendidos por su presunta vinculación con el narcotráfico. 

El segundo caso se produjo en la Terminal Portuaria de la Zona del Pacífico, en la provincia de Panamá. Allí, agentes del Senan descubrieron 78 paquetes de lo que se presume es droga, ocultos en un vehículo articulado

Un hombre fue arrestado en el lugar por el delito contra la Seguridad Colectiva, en relación con este hallazgo. 

