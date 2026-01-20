Sucesos - 20/1/26 - 11:01 AM

Cae representante de Junta Comunal de San Miguelito

Los otros aprehendidos son un funcionario de la junta y un ex colaborador de un banco local.

 

Por: Redacción / Crítica -

El representante de la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid fue detenido junto a otras dos personas en la Operación Void que montó la Policía Nacional con el el Ministerio Público en San Miguelito y Panamá.

Los otros aprehendidos son un funcionario de la junta y un ex colaborador de un banco local. Todos están señalados por presunta participación en delitos financieros y blanqueo de capitales.

El grupo, según las autoridades, falsificó un cheque, lo depositó en un banco y debitó dinero de la cuenta de una universidad en Chiriquí. 

El dinero terminó en la Junta Comunal y luego se movió mediante cheques y transferencias a varias personas.

La afectación económica supera los 492 mil dólares. La investigación sigue abierta y las autoridades advierten que podrían haber más implicados.

