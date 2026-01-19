Sucesos - 19/1/26 - 06:04 PM

Veraguas: Panameño y extranjero a la chirola por tráfico de armas y drogas

A los sospechosos se les incautó más de 1,300 paquetes de sustancia ilícita, un fusil de guerra y dos embarcaciones.

 

Por: Melquíades Vásquez/Crítica -

La tarde de este lunes se dieron varias audiencias de imputaciones, legalización de aprehensiones, medidas cautelares con detenciones provisionales.

Estas personas estaban involucradas en delitos relacionados con tráfico ilegal de drogas y armas de fuego.

En una de las audiencias que se desarrollaron, se ventiló la de un panameño y un ciudadano extranjero, quienes fueron aprehendidos durante una persecución de unidades antidrogas del Servicio Nacional Aeronaval y la Fiscalía de Drogas de Veraguas en Río Escondido, en la parte sureña del distrito de Mariato.

A los sospechosos se les incautó más de 1,300 paquetes de sustancia ilícita, un fusil de guerra y dos embarcaciones.

Con las audiencias de imputación de los delitos relacionados con drogas y otros apenas se inician las investigaciones.

Para investigar y obtener mayores pruebas, el Ministerio Público tiene seis meses.

Te puede interesar

Veraguas: Panameño y extranjero a la chirola por tráfico de armas y drogas

Veraguas: Panameño y extranjero a la chirola por tráfico de armas y drogas

 Enero 19, 2026
Ministro de Seguridad Pública responde a críticas sobre retenes en Colón

Ministro de Seguridad Pública responde a críticas sobre retenes en Colón

 Enero 19, 2026
Dejan tras las rejas a sujeto que se jaló la nutria frente a mujeres y niños

Dejan tras las rejas a sujeto que se jaló la nutria frente a mujeres y niños

 Enero 19, 2026
Condena exprés en Guna Yala por violación y corrupción de niñas

Condena exprés en Guna Yala por violación y corrupción de niñas

 Enero 19, 2026
Confiesa y recibe condena de 15 años por asesinato a puñaladas en Coclé

Confiesa y recibe condena de 15 años por asesinato a puñaladas en Coclé

 Enero 19, 2026

Mientras que las autoridades coordinan operativos de vigilancia en las costas a fin de frenar el narcotráfico.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí