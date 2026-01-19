Veraguas: Panameño y extranjero a la chirola por tráfico de armas y drogas
A los sospechosos se les incautó más de 1,300 paquetes de sustancia ilícita, un fusil de guerra y dos embarcaciones.
La tarde de este lunes se dieron varias audiencias de imputaciones, legalización de aprehensiones, medidas cautelares con detenciones provisionales.
Estas personas estaban involucradas en delitos relacionados con tráfico ilegal de drogas y armas de fuego.
En una de las audiencias que se desarrollaron, se ventiló la de un panameño y un ciudadano extranjero, quienes fueron aprehendidos durante una persecución de unidades antidrogas del Servicio Nacional Aeronaval y la Fiscalía de Drogas de Veraguas en Río Escondido, en la parte sureña del distrito de Mariato.
Con las audiencias de imputación de los delitos relacionados con drogas y otros apenas se inician las investigaciones.
Para investigar y obtener mayores pruebas, el Ministerio Público tiene seis meses.
Mientras que las autoridades coordinan operativos de vigilancia en las costas a fin de frenar el narcotráfico.