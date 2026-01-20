Sucesos - 20/1/26 - 12:00 AM

Colision frontal en Los Pozos cobra una vida

Redacción Crítica

Alex Donay Jiménez Pittí (38 años), murió ayer, luego de que el sedán que conducía se vio involucrado en una colisión frontal con un camión en el sector Silla Pando, frente a la entrada de Los Pozos, corregimiento de Nueva California, en distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí.

Se informó que el vehículo de Jiménez, terminó con la parte frontal totalmente destruida, lo que ocasionó que falleciera, tras el accidente en esta vía que comunica los distritos de Volcán y Renacimiento.

Residentes del área aseguran que la vía es un poco estrecha y peligrosa, sobre todo porque por ella transitan muchos camiones a gran velocidad.

