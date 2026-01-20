Sucesos - 20/1/26 - 12:00 AM

Tres muertes por inmersión en Panamá Este, Colón y Los Santos

Por: Redacción / D. Sánchez Crítica -

El cadáver de un hombre fue ubicado ayer en las aguas del río Caraño, en el corregimiento de Pedregal. Se presume que podría ser el del señor Luis Ortega (72 años), quien desapareció en las primeras horas del viernes 9 de enero, cuando salió a recorrer los senderos del lago en Cerro Azul, ya que el afluente se comunica con cuerpos de agua de ese sector alto del corregimiento 24 de Diciembre.

Por otra parte, Joel Quintero (19 años) se ahogó la tarde de ayer en la playa de Sherman, en las costas de la provincia de Colón. El joven nadó hacia un barco abandonado, desde donde se lanzó al agua. Tras varios minutos sin que emergiera, sus familiares, que se encontraban en la orilla, dieron la alerta inmediata.

Sus seres queridos acudieron a la garita cercana del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) para informar sobre la emergencia. Después de 30 minutos, los navales ubicaron el cadáver del joven y lo trasladaron a la orilla.

En tanto, en la provincia de Los Santos, un menor de tan solo 4 años murió ahogado en playa Venao, Pedasí. Las autoridades investigan estas tres muertes por inmersión ocurridas en Panamá Este, Colón y Los Santos.

