Caen "Chuky", "Mañe", "Indiecieto", "Poro" y "Moi" vinculados a homicidios

En menos de 25 horas, el Ministerio Público y la Policía Nacional lograron capturar a siete personas vinculadas a distintos hechos de homicidio en la provincia de Colón.

Entre los detenidos destacan sujetos conocidos como "Chuky", "Mañe" e "Indiecieto", quienes fueron aprehendidos tras allanamientos en sus residencias. A ellos se les vincula con la muerte de un hombre de 41 años en la comunidad de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal, el 19 de junio de 2025.

Otros dos capturados, conocidos como "Poro" y "Moi", están relacionados con el homicidio de un hombre de 45 años, ocurrido el 7 de septiembre de 2025, en las calles 2 y 3 de la avenida Bolívar.

Además, "Joshua", de 25 años, fue detenido por su presunta participación en la muerte de un hombre el 3 de diciembre, en la calle 3 y 4 de la avenida Herrera.

Por su parte, la Policía Nacional confirmó la captura de un sujeto en el corregimiento de Potrerillo, distrito de Dolega, vinculado a un caso de homicidio doloso y tentativa de homicidio, ocurrido en junio en la provincia de Colón.