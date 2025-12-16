Sucesos - 16/12/25 - 07:05 PM

Senafront neutraliza minas y desarticula red criminal en Darién

Cinco personas fueron retenidas mientras intentaban movilizar a 33 migrantes, incluyendo dos vinculados al “Tren de Aragua”.

 

Por: Redacción / Crítica -

Darién. La frontera oriental de Panamá volvió a ser escenario de una operación de alto riesgo. El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) logró desactivar minas antipersonales, detener a coyotes y dar un fuerte golpe a las redes criminales que operan en la zona, incluidas estructuras del Tren de Aragua y el Clan del Golfo.

El director del Senafront, Larry Solís Velásquez, explicó que la acción se desarrolló bajo la Operación Centinela, tras recibir una alerta del Ejército de Colombia. “Estos grupos criminales ponen en riesgo la vida de los migrantes y de nuestras comunidades indígenas”, señaló.

Durante el operativo se localizaron cinco minas antipersonales: dos cerca de la Base Binacional La Olla y tres en Alto Limón, fabricadas con materiales de uso común, típicas de estas bandas criminales.

Con más de 300 efectivos de la Brigada de Fuerzas Especiales desplegados, se logró interceptar embarcaciones que trasladaban a 33 migrantes, incluidos 2 “coyotes” colombianos y dos sujetos vinculados al Tren de Aragua. Además, se capturaron ocho personas con alerta biométrica.

La operación también llegó por vía marítima, donde el Batallón de Botes Especiales incautó 110 paquetes de droga, celulares y radios, y detuvo a cinco panameños en La Palma y Jaqué.

En el río Membrillo se produjo un enfrentamiento armado con hombres que portaban armas de guerra y un brazalete del grupo Gaitanista de Colombia, Frente Efraín Guardia, dejando tres capturados con uniformes pixelados y municiones calibre AK-47.

Te puede interesar

Senafront neutraliza minas y desarticula red criminal en Darién

Senafront neutraliza minas y desarticula red criminal en Darién

Diciembre 16, 2025
Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador

Sepultan a Naydeline entre consignas y globos blancos en el cementerio Amador

 Diciembre 16, 2025
Colombiano denuncia falsa vinculación con doble homicidio en Caimitillo

Colombiano denuncia falsa vinculación con doble homicidio en Caimitillo

 Diciembre 16, 2025
Preocupante alza: Bomberos ya han atendido más de 2,800 accidentes viales

Preocupante alza: Bomberos ya han atendido más de 2,800 accidentes viales

 Diciembre 16, 2025
Bebé fallece mientras dormía: ¿qué le pasó?

Bebé fallece mientras dormía: ¿qué le pasó?

 Diciembre 16, 2025

“Este tipo de operaciones refuerzan la seguridad pública y protegen a nuestras comunidades frente a delitos transnacionales que amenazan al país”, concluyó Solís Velásquez.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado
28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas