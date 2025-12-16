Senafront neutraliza minas y desarticula red criminal en Darién

Darién. La frontera oriental de Panamá volvió a ser escenario de una operación de alto riesgo. El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) logró desactivar minas antipersonales, detener a coyotes y dar un fuerte golpe a las redes criminales que operan en la zona, incluidas estructuras del Tren de Aragua y el Clan del Golfo.

El director del Senafront, Larry Solís Velásquez, explicó que la acción se desarrolló bajo la Operación Centinela, tras recibir una alerta del Ejército de Colombia. “Estos grupos criminales ponen en riesgo la vida de los migrantes y de nuestras comunidades indígenas”, señaló.

Durante el operativo se localizaron cinco minas antipersonales: dos cerca de la Base Binacional La Olla y tres en Alto Limón, fabricadas con materiales de uso común, típicas de estas bandas criminales.

Con más de 300 efectivos de la Brigada de Fuerzas Especiales desplegados, se logró interceptar embarcaciones que trasladaban a 33 migrantes, incluidos 2 “coyotes” colombianos y dos sujetos vinculados al Tren de Aragua. Además, se capturaron ocho personas con alerta biométrica.

La operación también llegó por vía marítima, donde el Batallón de Botes Especiales incautó 110 paquetes de droga, celulares y radios, y detuvo a cinco panameños en La Palma y Jaqué.

En el río Membrillo se produjo un enfrentamiento armado con hombres que portaban armas de guerra y un brazalete del grupo Gaitanista de Colombia, Frente Efraín Guardia, dejando tres capturados con uniformes pixelados y municiones calibre AK-47.

“Este tipo de operaciones refuerzan la seguridad pública y protegen a nuestras comunidades frente a delitos transnacionales que amenazan al país”, concluyó Solís Velásquez.