Caen tres por estafa con terrenos falsos en Panamá Oeste y la capital

Dos hombres y una mujer fueron aprehendidos en distintos puntos de la provincia de Panamá Oeste y la ciudad capital, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa.

En el sector San Antonio, corregimiento Barrio Balboa, distrito de La Chorrera en la provincia de Panamá Oeste, fue aprehendida una mujer de 40 años.

La indiciada mantiene varias denuncias por la venta de terrenos sin títulos de propiedad, causando una lesión económica que asciende a 9 mil dólares.

Una segunda mujer fue aprehendida en el corregimiento de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján, por la comisión del mismo delito y para lo cual actuaba en compañía de un hombre, el cual fue capturado en el área de Calidonia, en la ciudad capital.

Según las investigaciones, la lesión económica presuntamente cometida por esta pareja asciende a los 70 mil dólares.

Por parte del Ministerio Público se incautaron equipos tecnológicos, documentos, cheques y otros indicios.