Camión arrolla y mata menor futbolista en la Costa Abajo de Colón y huye

Panamá- Un menor de 13 años de edad perdió la vida la noche del miércoles en la carretera, a la altura del corregimiento de Salud, distrito de Chagres en la Costa Abajo de Colón, cuando fue impactado por un camión.

La víctima fue identificada como Alexis Sánchez Mendoza, un joven futbolista, quien fue auxiliado y trasladado hacia el cuarto de urgencias del Centro de salud de Palmas Bellas, donde posteriormente se dio a conocer su fallecimiento.

Se conoció que el conductor del volquete, tras provocar el accidente, se dio a la fuga alrededor de las 7:00 p.m. del miércoles, cuando ocurrió el hecho.

El joven deportista participaba en la actividad “Mundial del Barrio 2026”, un torneo comunitario donde Alexis era parte del Deportivo Salud, equipo que había clasificado a las semifinales.

Por ello, familiares y vecinos piden a las autoridades dar con el conductor responsable y esclarecer este hecho que apagó la vida de una joven promesa del fútbol colonense.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.

A la fecha, han perdido la vida cuatro personas por accidentes vehiculares en las carreteras de la provincia atlántica.



