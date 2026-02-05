Nueva tragedia en el edificio Greenwood: ¿maldición o coincidencia?

Panamá- Un hombre murió este jueves luego de caer desde el piso 20 del edificio Greenwood, ubicado en la vía Ricardo J. Alfaro, justo en la entrada del residencial El Bosque, en el corregimiento de Betania.

Según primeros informes, la víctima solo tenía puesta ropa interior al momento de impactar contra el concreto de la entrada vehicular del edificio.

Al lugar se presentaron peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) para efectuar la diligencia de levantamiento de cadáver, mientras el personal del Ministerio Público inició la investigación para establecer qué sucedió previo al desenlace fatal.

En redes sociales, varios usuarios se cuestionan qué pasa en ese proyecto. Recordaron que, a inicios de marzo de 2023, cuando el proyecto estaba en construcción, tres obreros fallecieron cuando una grúa se desplomó mientras la izaban para lograr mayor altura.

“¿Será que el proyecto está maldito?”, cuestionaron varias personas en la red social Instagram.