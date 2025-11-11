Sucesos - 11/11/25 - 12:05 PM

Camión cargado con 400 quintales de arroz se vuelca y bloquea vía a Mariato

El camión, debido a su tamaño y carga pesada, bloqueó gran parte de la carretera, afectando a decenas de conductores que se desplazaban hacia comunidades del litoral mariateño.

 

Panamá- Un accidente de tránsito tipo vuelco se registró en la mañana de este martes en la carretera Nacional que conduce hacia el distrito de Mariato, en la provincia de Veraguas, cuando el conductor de un camión articulado cargado con más de 400 quintales de arroz perdió el control del volante y terminó volcándolo sobre la vía, lo que provocó el cierre parcial del tránsito durante varias horas.

Según informes preliminares, unidades de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del incidente. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales, aunque el accidente causó afectaciones a la circulación vehicular y daños materiales considerables.

Residentes del área manifestaron su preocupación, señalando que este tipo de accidentes se ha vuelto frecuente en esa vía. “Algunos conductores, sobre todo los jóvenes, manejan como si esto fuera una autopista. Ahí están las consecuencias”, comentó un morador que prefirió no revelar su nombre.

El camión, debido a su tamaño y carga pesada, bloqueó gran parte de la carretera, afectando a decenas de conductores que se desplazaban hacia comunidades del litoral mariateño. Vecinos y transportistas tuvieron que esperar hasta que maquinaria pesada logró remover el vehículo y despejar la vía.

Los lugareños piden a las autoridades de tránsito reforzar la vigilancia y los controles de velocidad en ese tramo, recordando que hace pocos días un joven perdió la vida tras salirse de la vía y atropellar a una persona mayor. “Es urgente que se tomen medidas antes de que sigamos lamentando más tragedias”, expresó otro residente.

El accidente deja en evidencia la necesidad de una mayor educación vial y control preventivo en las carreteras de Veraguas, especialmente en aquellas que, como la ruta hacia Mariato, combinan curvas peligrosas y exceso de confianza al volante.

