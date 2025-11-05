Camioneta utilizada para atacar bar en Gorgona era robada

Panamá- El vehículo con matrícula AP-8057, utilizado en el ataque armado registrado la noche del lunes en un bar del distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste —donde murió una mujer y otras dos personas resultaron heridas— había sido robado cinco horas antes por los presuntos sicarios.

El automóvil tipo camioneta, perteneciente a un ciudadano de 40 años, se encontraba estacionado en el sector de El Arenal, distrito de San Carlos, al momento del robo.

Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) revisaron el vehículo luego de que fuera abandonado cerca de un conjunto de cabañas en el sector de Gorgona.

Alrededor de las 10:00 de la noche del lunes, varios hombres armados se bajaron de una camioneta, ingresaron al bar "Nacira", ubicado en Nueva Gorgona, y realizaron varios disparos dentro del establecimiento.

En este incidente armado falleció Yuleika Urrutia, y dos personas resultaron heridas de bala, las cuales permanecen ingresadas en un centro médico de la ciudad capital.

Las dos víctimas sobrevivientes del ataque, un hombre y una mujer, mantienen antecedentes penales, según confirmó la Policía Nacional.



