¡Cancheras a la vista, a la orden y en libertad!

Más de 350 personas han sido capturadas cometiendo delito de hurtos con destrezas, en los 10 meses del 2021 tras ser captadas, a través de un moderno sistema de video vigilancia del Centro de Operación Nacional (CON).

De la totalidad de las cifras, 120 personas calificadas como cancheras o carteristas han sido judicializadas, según el comisionado Ronald Jaén, coordinador del CON, centro que ha logrado convertirse en instrumento fundamental para detectar y detener a algunos de estos delincuentes.

“Nosotros trabajamos de manera conjunta con las autoridades competentes entregando los videos de estos casos, que sirven de evidencia una vez se realicen las judicializaciones”, indicó el comisionado Jaén.

También se han logrado identificar 4 grupos definidos y 80 personas. Sin embargo, en el 2019, solo se lograron condenar a 13 personas.

El ciclo de operación de estos grupos delincuenciales no ha cambiado. Estas personas se arropan con la justicia debido a las leyes del país y han hecho del hurto un trabajo diario.

Expertos, hábiles y rápidos



La Real Academia Española de la Lengua define canchera o canchero como una persona experta en determinada actividad. En el caso particular de Panamá, son los expertos en despojar a sus víctimas de algunas pertenencias, de forma tan hábil como rápida, sin necesidad de un arma o violencia.

También son llamados carteristas, pero cada día, este término va perdiendo terreno.



Trabajando con amigos y familiares.

Las cancheras trabajan en equipos de dos o más personas, en su mayoría familiares o conocidos, principalmente femeninas de sectores populares.

El comisionado Jaén indica que se dividen en grupos de entre 4 y 6, y operan específicamente en donde hay afluencia de personas, ya que aprovechan la multitud para actuar.

Se desplazan rápidamente en los centros y plazas comerciales, utilizando autos o vía Metro para mitigar cualquier acción contra ellos.

En este sentido, se moviliza principalmente en el Centro Comercial de Albrook y Gran Terminal Nacional de Transporte. También en la Plaza 5 de Mayo, Calidonia y Ave. Central, al igual que en la Estación del metro de San Miguelito y en La Gran Estación.

Otros lugares en lo que operan son el Centro Comercial Los Andes y Los Andes Mall, Estación San Isidro (Metro de Panamá), Los Pueblos, La Doña de Tocumen, Mega Mall de Nuevo Tocumen, Arraiján, La Chorrera, Penonomé, Chitré, Santiago y David.

A la caza de su presa.

Su operación para elegir a sus víctimas es sobre todo de orden visual. Identifican víctimas vulnerables (no acompañadas o con infantes), uno de los integrantes se encarga de entretenerla o realizan contacto, mientras otro sustrae el bien.

En los locales comerciales el accionar es diferente. Utilizan dispositivos para inhibir el sistema anti robo de la mercancía.

Consumado el hecho, uno de los integrantes realiza alguna acción -escándalo o supuesto accidente- para distraer a la seguridad y a la víctima, mientras sus compinches se alejan.

En algunos casos, cuentan con vehículos en los que depositan lo hurtado, desplazándose a otro lugar o se dirigen a puntos de reunión previamente establecidos donde depositan y/o dividen las ganancias del día. En ocasiones venden lo hurtado (celulares, ropa, calzados) a buhoneros.





Captura y... 1, 2, 3 en libertad

Uno de los grandes problemas que enfrentan las autoridades está relacionado con las normas legales que existen en Panamá, después de ser capturadas estas personas.

Por la cuantía del delito, los delincuentes son puestos a órdenes de las Casas de Paz, con las que llegan a acuerdos, cancelando las sanciones pecuniarias impuestas con el mismo dinero hurtado a las víctimas, quedando en libertad y continuando con el ciclo de delincuencia e impunidad.





RECOMENDACIONES

Ante esta situación y el ciclo delincuencial, las autoridades recomiendan:

1. Campañas masivas de comunicación sobre seguridad personal y auto cuidado para prevenir los hurtos y robos.

2. Asistir acompañado al realizar compras, pendiente siempre del entorno. No distraerse con personas desconocidas.

3. No dejar artículos valiosos en los vehículos, a la vista de otras personas.

4. No contar dinero en público, mantenerlo siempre en los bolsillos delanteros, preferiblemente utilizar tarjetas.

5. Mantener (Terciar) los bolsos al frente, nunca en la espalda.

6. Evitar aglomeraciones, principalmente donde existe contacto físico entre las personas.

7. No colocar el celular en los bolsillos traseros del pantalón.

8. Planificar las compras para asistir a lugares previamente señalados, evitando riesgos en desplazamientos y recorridos.

9. Evitar el desplazamiento en zonas o áreas solitarias, oscuras o con poca iluminación.

10. Mantener comunicación con familiares o amistades, haciéndole saber el lugar donde se encuentra.

11. Antes de abordar el vehículo, verificar el entorno, de detectar personas sospechosas desistir y acercarse a agentes de seguridad.