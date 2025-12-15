Frustran asalto a bodega mayorista; capturan a siete sujetos armados

Panamá- Siete delincuentes pasarán las fiestas de diciembre tras las rejas, luego de que en la madrugada de hoy fueron aprehendidos en flagrancia mientras asaltaban un local dedicado al comercio de mercancía al por mayor e importaciones, ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre.

Los sujetos, arma de fuego en mano, cortaron parte de la cerca para ingresar a la bodega, sometieron al agente de seguridad, lo despojaron de su arma de reglamento —una pistola 9 milímetros—, pero la alarma del comercio sonó.

Tras recibir la alerta, unidades de la Policía Nacional respondieron, frustrando el delito. Aprendiendo a los asaltantes dentro del lugar antes de que lograran sustraer alguna mercancía.

La investigación preliminar detalla que todos los aprehendidos tienen antecedentes penales, algunos por porte ilegal de arma de fuego y otros por droga. Incluso, uno fue víctima de un atentado en su contra.

Tras la captura, todos los sospechosos, así como las tres amas de fuego que les decomisaron, fueron remitidos a la subestación de Parque Lefevre, para luego ser puestos a órdenes de la autoridad correspondiente.