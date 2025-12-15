Sucesos - 15/12/25 - 10:57 AM

Fuego no pudo con el corazón de los bomberos: ¡Salvan a 3 gatitos!

Se metieron entre el zinc caliente y la ceniza, rescataron vivos a tres gatitos demostrando que su labor no es solo apagar incendios, sino salvar vidas con corazón.

 

Por: Redacción / Crítica -

En medio del ajetreo propio de diciembre, cuando muchos piensan en cenas y regalos, los bomberos de Arraiján salieron a salvar vidas, incluso las más pequeñas. Un conato de incendio registrado en la comunidad 7 de Septiembre encendió las alarmas, pero también dejó una historia que tocó corazones.

El llamado de emergencia alertó a los camisas rojas sobre fuego en un pequeño depósito, provocado por un fogón, que amenazaba con extenderse a viviendas cercanas. Las unidades actuaron de inmediato, controlando el fuego antes de que pasara a mayores.

Pero entre el humo y las láminas calientes, vino el momento más sensible del operativo: tres gatitos estaban atrapados detrás de unas hojas de zinc, sin salida y en peligro. Sin pensarlo, los bomberos se metieron hasta el fondo, logrando rescatar al trío de felinos, sanos y salvos.

El rescate navideño terminó en abrazos y lágrimas. Los gatitos fueron entregados a su dueña, quien no pudo ocultar su agradecimiento por una labor que fue más allá del deber. No solo salvaron una casa, salvaron una familia… y tres vidas peludas.

El Cuerpo de Bomberos de Arraiján aprovechó el momento para hacer un llamado al pueblo: extremar las medidas de seguridad al usar fogones y fuentes de calor, sobre todo en estas fechas, donde cualquier descuido puede terminar en tragedia.

Esta Navidad, los héroes no solo apagan fuegos… también rescatan esperanzas.

