Sucesos - 16/11/25 - 02:26 PM

Capturan en el Aeropuerto a dos estadounidenses con drogas ocultas en maletas

La sustancia ilícita iba oculta en las paredes del equipaje. Mediante acciones de inteligencia y perfilamiento, unidades de la Policía Nacional ubicaron a las presuntas narcoextranjeras.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Dos extranjeras de nacionalidad estadounidense fueron capturadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen mientras intentaban pasar sus maletas cargadas con droga.

La sustancia ilícita iba oculta en las paredes del equipaje. Mediante acciones de inteligencia y perfilamiento, unidades de la Policía Nacional ubicaron a las presuntas narcoextranjeras.

El nerviosismo de las mujeres las delató, por lo que los uniformados las llevaron a un recinto apartado del flujo de viajeros, donde les formularon varias preguntas y revisaron su equipaje.

Inicialmente, el contenido de las maletas parecía normal; sin embargo, una vez vacías, estas pesaban más de lo habitual. Este hallazgo motivó una revisión minuciosa de las paredes del equipaje. Allí, debajo de un forro, encontraron planchas de droga adheridas a la estructura.

Ante esta situación, ambas mujeres fueron esposadas y conducidas a la subestación policial más cercana, para luego ser puestas a órdenes de la Fiscalía de Drogas junto con las evidencias incautadas.

Según el Artículo 255 del Código Penal de Panamá, el tráfico internacional de drogas puede ser sancionado con penas de 8 a 15 años de prisión.

