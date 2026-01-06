Capturan en Pacora a hombre buscado por intento de homicidio en Colón

Panamá- José Luis Alarcón Padmore, quien era buscado por su presunta vinculación con un intento de homicidio ocurrido el año pasado en Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal (Colón), fue aprehendido en el corregimiento de Pacora (Panamá Este).

Al parecer, Alarcón Padmore se mudó a otra provincia para evadir la justicia, pero no lo logró. Este martes, durante la implementación de la operación Odiseo, fue ubicado en el sector #3 de Pacora.

Desde hace más de un mes, el joven estaba siendo rastreado por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, luego de que el 5 de diciembre de 2025 se emitiera un boletín de 'Se Busca' en su contra.

Al sospechoso se le vincula con un delito contra la vida y la integridad personal, en su modalidad de tentativa de homicidio, registrado el 4 de octubre de 2025 en el corregimiento de Cristóbal, Puerto Escondido, cuando presuntamente baleó a una persona.

Una vez concluida la diligencia, el hombre fue trasladado hasta la subestación policial más cercana para ser remitido a la Fiscalía de Colón, donde debe enfrentar la judicialización del caso en su contra.



