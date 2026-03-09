Con pancartas y lágrimas: exigen respuestas sobre paradero de desaparecido

Panamá- Momentos de angustia vive una familia panameña tras la desaparición de Rolando Batista Lara, de 37 años, quien fue visto por última vez el pasado 28 de febrero en el corregimiento 24 de Diciembre, en la ciudad capital.

Desde ese día, su familia no ha vuelto a tener noticias de él y teme por su seguridad, según dieron a conocer en Santa María, provincia de Herrera, de donde es oriunda la familia.

Entre lágrimas y con la voz quebrada, Andrea Lara, madre de Rolando, pidió ayuda a la ciudadanía para poder dar con su paradero. La madre explicó que desde el día de su desaparición la familia ha vivido momentos de profunda preocupación, ya que Rolando solía mantenerse siempre en comunicación con sus seres queridos.

Los familiares aseguran que ya interpusieron la denuncia ante las autoridades y han intentado obtener información, pero hasta el momento no han recibido respuestas claras sobre qué pudo haber ocurrido con Rolando.

De acuerdo con versiones que han llegado a la familia, una persona habría visto a Rolando en la provincia de Darién, donde presuntamente llegó a un taller manifestando que tenía hambre. El dueño del lugar le habría brindado comida, pero posteriormente se retiró y nuevamente se perdió su rastro.

Ante la desesperación, familiares y amigos decidieron salir a las calles con pancartas para pedir el apoyo de la ciudadanía panameña.

La familia hace un llamado urgente a la población para que, si alguien ha visto a Rolando Batista Lara o tiene información sobre su paradero, se comunique con ellos al 6806-2603 o con las autoridades al #104.