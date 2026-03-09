Sucesos - 09/3/26 - 03:40 PM

Jatniel Brown y Dullah Blandón: Buscados por crimen de adulto mayor en Colón

Contra Brown y Blandón se giró una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso agravado en perjuicio del adulto mayor.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- ¡Mírelos bien a estos dos jóvenes! Ellos son Jatniel Ismael Brown Ríos y Dullah Joset Blandón West. Ambos están siendo buscados por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala por su presunta vinculación con la muerte del señor Rogelio Hudson, de 70 años.

Contra Brown y Blandón se giró una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso agravado en perjuicio del adulto mayor, hecho registrado entre los días 13 y 14 de febrero de 2026 en el corregimiento de Barrio Sur, de la ciudad de Colón.

Si usted tiene información que permita ubicarlos, puede denunciarlos de forma anónima a los teléfonos 475-4806 y 475-4807 de la Sección de Homicidio y Femicidio de Colón y Guna Yala, o al 475-4000 y 475-4001 de la Dirección de Investigación Judicial de Colón.

Por este caso, un adolescente fue aprehendido el pasado jueves 5 de marzo mediante acciones de allanamiento y quedó judicializado.

El día del ataque, un grupo de jóvenes le lanzaron piedras a Hudson y le causaron serias lesiones que lo llevaron al hospital, donde falleció 48 horas después.

Este lunes se realizaron las honras fúnebres de Hudson en la iglesia evangélica de Dios, ubicada en calle 6.ª, avenida Meléndez de Colón, en donde familiares y amigos pidieron justicia por su muerte.

Te puede interesar

La última partida de barajas: Hombre murió atropellado camino a su casa

La última partida de barajas: Hombre murió atropellado camino a su casa

 Marzo 09, 2026
Se filtra identidad de asesinado en Loma Cová

Se filtra identidad de asesinado en Loma Cová

 Marzo 09, 2026
Jatniel Brown y Dullah Blandón: Buscados por crimen de adulto mayor en Colón

Jatniel Brown y Dullah Blandón: Buscados por crimen de adulto mayor en Colón

 Marzo 09, 2026
Con pancartas y lágrimas: exigen respuestas sobre paradero de desaparecido

Con pancartas y lágrimas: exigen respuestas sobre paradero de desaparecido

 Marzo 09, 2026
Víctima cruzaba la vía cuando fue embestida por moto en Felipillo; murió

Víctima cruzaba la vía cuando fue embestida por moto en Felipillo; murió

 Marzo 09, 2026


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján
Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido

Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido