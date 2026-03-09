Jatniel Brown y Dullah Blandón: Buscados por crimen de adulto mayor en Colón

Panamá- ¡Mírelos bien a estos dos jóvenes! Ellos son Jatniel Ismael Brown Ríos y Dullah Joset Blandón West. Ambos están siendo buscados por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala por su presunta vinculación con la muerte del señor Rogelio Hudson, de 70 años.

Contra Brown y Blandón se giró una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso agravado en perjuicio del adulto mayor, hecho registrado entre los días 13 y 14 de febrero de 2026 en el corregimiento de Barrio Sur, de la ciudad de Colón.

Si usted tiene información que permita ubicarlos, puede denunciarlos de forma anónima a los teléfonos 475-4806 y 475-4807 de la Sección de Homicidio y Femicidio de Colón y Guna Yala, o al 475-4000 y 475-4001 de la Dirección de Investigación Judicial de Colón.

Por este caso, un adolescente fue aprehendido el pasado jueves 5 de marzo mediante acciones de allanamiento y quedó judicializado.

El día del ataque, un grupo de jóvenes le lanzaron piedras a Hudson y le causaron serias lesiones que lo llevaron al hospital, donde falleció 48 horas después.

Este lunes se realizaron las honras fúnebres de Hudson en la iglesia evangélica de Dios, ubicada en calle 6.ª, avenida Meléndez de Colón, en donde familiares y amigos pidieron justicia por su muerte.



