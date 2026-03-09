Sucesos - 09/3/26 - 11:07 PM

Hallan cuerpo de menor desaparecido en playa de Cacique, Colón

Equipos del Sinaproc, Policía Nacional, Bomberos y Senan participaron en las labores de rastreo que culminaron con el hallazgo del cuerpo del menor que había desaparecido mientras acampaba con familiares.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

COLÓN. — El cuerpo de un menor de edad desaparecido fue encontrado la mañana de este lunes en una playa de Cacique, Costa Arriba de Colón, luego de más de dos días de intensas labores de búsqueda por parte de autoridades y residentes del área.

Según los primeros reportes, el niño había sido reportado como desaparecido en Cacique durante la madrugada del sábado, cuando se encontraba acampando con familiares cerca de la costa.

Desapareció durante la madrugada

De acuerdo con la información preliminar, el menor habría sufrido una crisis alrededor de las 3:00 de la madrugada, momento en que salió corriendo del lugar donde se encontraba el campamento.

Testigos indicaron que el niño se dirigió hacia la playa y presuntamente se lanzó al mar, lo que generó la inmediata alerta y el inicio de las labores de búsqueda.

Operativo de búsqueda en Costa Arriba de Colón

En el operativo participaron residentes del sector, junto con unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

José Murillo, director encargado del Sinaproc en Colón, explicó que las autoridades fueron notificadas el domingo sobre la desaparición del menor, lo que activó los protocolos de emergencia y búsqueda en la zona costera.

Hallan cuerpo de menor desaparecido en playa de Cacique, Colón

Menor presentaba condición de autismo

Murillo indicó que el niño presentaba condición dentro del espectro autista y, según versiones preliminares, manifestaba deseos de regresar a su casa.

Durante la situación, se habría producido un forcejeo con sus acompañantes, tras lo cual el menor corrió hacia la playa.

El cuerpo del menor fue encontrado en el mar durante las operaciones de rastreo realizadas este lunes. Posteriormente fue trasladado a la orilla para el levantamiento del cadáver por parte de las autoridades competentes.

El cuerpo fue remitido a la morgue judicial, donde se realizarán los trámites correspondientes.

