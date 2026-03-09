Sucesos - 09/3/26 - 04:49 PM

La última partida de barajas: Hombre murió atropellado camino a su casa

Como ya era una costumbre, Rufino se había ido el domingo a jugar barajas no muy lejos de su casa, pero pasadas las 2:00 de la madrugada, la muerte lo sorprendió cuando retornaba.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Rufino Rodríguez, de 32 años, murió la madrugada de este lunes, víctima de un atropello y fuga ocurrido en la vía principal de La Villita, ubicada en el corregimiento de El Potrero, distrito de La Pintada, provincia de Coclé.

Como ya era una costumbre, Rufino se había ido el domingo a jugar barajas no muy lejos de su casa, pero pasadas las 2:00 de la madrugada, la muerte lo sorprendió cuando retornaba. Un vehículo lo atropelló y su conductor dejó su cadáver abandonado en plena vía, en dirección hacia El Copé.

Lamentablemente, fue el conductor de un sedán de color blanco quien descubrió el cuerpo, después de que, en medio de la oscura vía, también le pasó por encima.

El segundo conductor aseguró a las autoridades que iba de vuelta hacia su residencia cuando apenas alcanzó a ver un bulto en la vía, pero ya era muy tarde para esquivarlo, por lo que le pasó por encima.

Al escuchar el estruendo que esto ocasionó, se bajó a revisar qué había golpeado, y fue en ese instante que se dio cuenta de que se trataba de una persona.

Responsablemente, el hombre de 63 años llamó a la Policía para denunciar el suceso.

Fue durante la diligencia de levantamiento del cadáver que las autoridades determinaron que Rufino —quien fue identificado por un familiar— había sido previamente atropellado por otro vehículo, el cual le quitó la vida.


 


 

 

 

 

