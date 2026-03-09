Sucesos - 09/3/26 - 03:47 PM

Se filtra identidad de asesinado en Loma Cová

El informe de la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) reveló que la víctima presentaba dos impactos de arma de fuego.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- El hombre asesinado a tiros y cuyo cuerpo fue hallado la mañana del domingo en el sector de La Cascada, distrito de Arraiján, fue identificado como Francisco Mosquera, alias "Panchito Bagdad".

El informe de la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) reveló que la víctima presentaba dos impactos de arma de fuego en la cabeza.

La línea de investigación que mantiene la Policía Nacional (PN) junto a la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público apunta a un ajusticiamiento por miembros de bandas rivales que operan en Arraiján.

"Panchito Bagdad" mantenía un prontuario policivo por violencia doméstica y lesiones personales.

La PN mantiene operativos en el área de Loma Cová, donde se registró el homicidio, en la búsqueda de los asesinos.


 

