Capturan narcotaxista en Cuatro Altos

Panamá- Tres paquetes de presunta cocaína y un arma de fuego fueron el resultado de la intervención a un vehículo taxi en la provincia de Colón, cuyo conductor fue sometido a órdenes de la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala.

La detención se realizó durante acciones operativas desarrolladas por agentes de la Policía Nacional en el sector de Cuatro Altos, en las afueras de la ciudad de Colón.

Durante el procedimiento se logró la incautación de tres paquetes con presunta sustancia ilícita que se encontraban dentro del taxi.

En el mismo operativo, los efectivos policiales también hallaron un arma de fuego con dos cargadores y municiones, presuntamente utilizadas para actividades delictivas.

Ahora el taxista detenido enfrentará al juez del Sistema Penal Acusatorio, quien legalizará su aprehensión, la imputación de cargos por delitos relacionados con drogas y definirá una medida cautelar.