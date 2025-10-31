Capturan sospechoso en crimen de taxista en Altos de Los Lagos

Panamá- En una acción policial, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de un sujeto presuntamente implicado en un hecho ocurrido la noche del jueves 30 de octubre, donde un conductor de taxi perdió la vida producto de impactos de arma de fuego.

Este hecho de sangre ocurrió en la comunidad de Altos de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón, y cobró la vida de un taxista de 41 años.

Carlos Caicedo, mayor de la Zona Policial de Colón, señaló que esta aprehensión se realizó mediante una diligencia de allanamiento en uno de los apartamentos de las multifamiliares de Altos de Los Lagos, coordinada con el Ministerio Público.

En una segunda acción policial, uniformados que realizaban rondas preventivas en el casco antiguo de Colón capturaron a un hombre de 21 años que conducía un automóvil con denuncia de robo.