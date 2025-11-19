Sucesos - 19/11/25 - 11:19 PM

Cayó exfuncionario por presunto enriquecimiento injustificado

La Contraloría General de la Nación detectó que este exfuncionario habría acumulado un enriquecimiento injustificado

 

Por: Redacción / Crítica -

Un exfuncionario fue aprehendido hoy en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos por  presunto delito contra la administración pública.

La Fiscalía Anticorrupción, apoyada por la Policía Nacional y la Drección de Investigación Judicial ejecutaron un allanamiento dentro de nvestigación que se sigue. 

Los señalamientos apuntan a hechos ocurridos entre 2014 y 2018, cuando la Contraloría General de la Nación detectó que este exfuncionario habría acumulado un enriquecimiento injustificado que superaría los B/.400 mil, mucho más de lo que sus ingresos oficiales podían justificar.

El detenido será presentado ante un Juez de Garantías, quien decidirá las medidas que se aplicarán mientras avanza la investigación. 

La operación recuerda que, aunque pasen los años, las autoridades siguen al pendiente de que los recursos del país se manejen con transparencia.

 

