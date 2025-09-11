Sucesos - 11/9/25 - 05:28 PM

Cayó par de gatilleros en La Feria de Colón

Aunque fue llevado de urgencias al hospital de Colón, llegó sin signos vitales.

 

Por: Diómedes Sánchez S / Crítica -

Dos sujetos fueron aprehendidos por la Policía Nacional y el Ministerio Público durante un operativo en la comunidad de La Feria (Los Lagos), Cristóbal Este, en la provincia de Colón, tras ser señalados como los presuntos responsables del asesinato de Alejandro González Sánchez, de 38 años.

El hecho de sangre ocurrió la mañana de este jueves 11 de septiembre, cuando González fue sorprendido a tiros por pistoleros en una de las multifamiliares de esta zona considerada “roja”, elevando a 74 las muertes violentas en la Costa Atlántica en lo que va del año.

Las capturas se dieron en una de las multis del mismo sector, y ahora ambos sospechosos forman parte del expediente de este crimen que mantiene enlutada a otra familia colonense.

Solo en esta semana, tres personas han perdido la vida en distintos puntos de la provincia por la ola de violencia que azota a Colón.

