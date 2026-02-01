¡Chuzo! 3 toneladas de droga por el mar… eso es buca plata

En una operación de seguimiento e interdicción, agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) interceptaron una embarcación con cinco tripulantes que transportaban más de 3 toneladas de drogas frente al distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de Colón, este 31 de enero.

Todo comenzó cuando el SENAN detectó una lancha rápida sospechosa que intentó escapar. Tras varios minutos de persecución en alta mar, los agentes lograron detener la embarcación y capturar a los tripulantes.

Se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala para trasladar a los detenidos, la lancha y la presunta droga hacia la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón. Allí, el Ministerio Público confirmó la incautación de 3 mil 29 paquetes de presunta sustancia ilícita, además de un envoltorio adicional.

Según el SENAN, en lo que va de 2026, la Aeronaval ha logrado confiscar más de 10 toneladas de drogas (10 mil 275 paquetes) en siete operaciones, reforzando el combate al narcotráfico en la región.