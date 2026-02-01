Sucesos - 01/2/26 - 10:03 AM

¡Chuzo! 3 toneladas de droga por el mar… eso es buca plata

Los agentes lograron detener la embarcación y capturar a los tripulantes.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

En una operación de seguimiento e interdicción, agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) interceptaron una embarcación con cinco tripulantes que transportaban más de 3 toneladas de drogas frente al distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de Colón, este 31 de enero.

Todo comenzó cuando el SENAN detectó una lancha rápida sospechosa que intentó escapar. Tras varios minutos de persecución en alta mar, los agentes lograron detener la embarcación y capturar a los tripulantes.

Se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala para trasladar a los detenidos, la lancha y la presunta droga hacia la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón. Allí, el Ministerio Público confirmó la incautación de 3 mil 29 paquetes de presunta sustancia ilícita, además de un envoltorio adicional.

Según el SENAN, en lo que va de 2026, la Aeronaval ha logrado confiscar más de 10 toneladas de drogas (10 mil 275 paquetes) en siete operaciones, reforzando el combate al narcotráfico en la región.

 

Te puede interesar

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

 Febrero 01, 2026
¡Chuzo! 3 toneladas de droga por el mar… eso es buca plata

¡Chuzo! 3 toneladas de droga por el mar… eso es buca plata

Febrero 01, 2026
¡Colón, tierra de nadie! Ya son 8 muertos en la cuenta roja

¡Colón, tierra de nadie! Ya son 8 muertos en la cuenta roja

 Febrero 01, 2026
Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero

Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero

 Enero 31, 2026
Colombiano es detenido con 35 mil dólares en El Cangrejo

Colombiano es detenido con 35 mil dólares en El Cangrejo

 Enero 31, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados
Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este

Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este