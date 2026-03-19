Por colaborar con un homicidio en la Feria de Colón, quedó detenido

Panamá- Por haber colaborado con otro sujeto para que, con un arma de fuego, le hiciera varios disparos a un ciudadano en la comunidad de La Feria, en el corregimiento de Cristóbal Este, Colón, el Ministerio Público aprehendió a un joven de 23 años, quien fue llevado ante la justicia para vincularlo con el caso.

El hecho de violencia se registró en altas horas de la noche del 29 y la madrugada del 30 de diciembre de 2023, en la comunidad de La Feria, conocida también como Los Lagos. Según las investigaciones, el sospechoso habría colaborado con otro individuo para que, con un arma de fuego, realizara múltiples disparos contra la víctima, quien falleció a causa del ataque.

El joven de 23 años era buscado afanosamente por las autoridades judiciales y la Policía Nacional para dar con su paradero. Fue ubicado el pasado 16 de marzo en la misma comunidad de La Feria, donde se le notificó que era requerido por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación contra este ciudadano, peticiones que fueron admitidas por el juez. En esa misma audiencia, se le decretó la medida cautelar de detención provisional.

Este caso es atendido por funcionarios de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.