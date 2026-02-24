Cobraban hasta $3,000 por cruce ilegal de migrantes y ahora están detenidos

Panamá- Dos panameños, presuntos miembros de una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes y blanqueo de capitales, fueron aprehendidos la madrugada de hoy en el marco de la operación "Coyote 507".

La acción fue adelantada por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el distrito de San Miguelito y en el corregimiento de Pedregal, donde se dieron las aprehensiones, y también en la provincia de Darién, con el apoyo de la organización internacional OUR RESCUE.

La investigación de este caso inició en noviembre de 2025 contra un grupo estructurado dedicado a la recepción, facilitación y financiamiento del ingreso y salida del territorio nacional de migrantes de nacionalidades venezolana, ecuatoriana, camerunesa y china, a través de la frontera con Colombia, en Darién, confirmó el Ministerio Público. A la fecha, la Fiscalía ha identificado a nueve personas —entre ellas dos menores de edad— víctimas de tráfico ilícito de migrantes.

Este grupo delictivo cobraba hasta 3,000 dólares a cada víctima por una travesía desde Colombia hacia Panamá y viceversa. Se identificaron pagos recibidos desde Venezuela, Ecuador, Camerún y Australia; desde países de ruta como Colombia, Panamá y Costa Rica; así como desde el país de destino, Estados Unidos.

El servicio incluía lancha desde el Golfo de Urabá hacia el Caribe panameño o hacia Colombia, igualmente el paso por trochas en la selva, transporte en piraguas y movilización vehicular desde o hacia la ciudad de Panamá.

Dentro de este proceso ya hay dos personas detenidas e imputadas por el delito de tráfico ilícito de migrantes.

Las personas aprehendidas hoy serán puestas a órdenes de un juez de Garantías para las debidas audiencias de legalización de aprehensiones, imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.