Cobraban hasta $3,000 por cruce ilegal de migrantes y ahora están detenidos

La acción fue adelantada en el distrito de San Miguelito y en el corregimiento de Pedregal, donde se dieron las aprehensiones, y también en la provincia de Darién.

 

Panamá- Dos panameños, presuntos miembros de una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes y blanqueo de capitales, fueron aprehendidos la madrugada de hoy en el marco de la operación "Coyote 507".

La acción fue adelantada por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el distrito de San Miguelito y en el corregimiento de Pedregal, donde se dieron las aprehensiones, y también en la provincia de Darién, con el apoyo de la organización internacional OUR RESCUE.

La investigación de este caso inició en noviembre de 2025 contra un grupo estructurado dedicado a la recepción, facilitación y financiamiento del ingreso y salida del territorio nacional de migrantes de nacionalidades venezolana, ecuatoriana, camerunesa y china, a través de la frontera con Colombia, en Darién, confirmó el Ministerio Público. A la fecha, la Fiscalía ha identificado a nueve personas —entre ellas dos menores de edad— víctimas de tráfico ilícito de migrantes.

Este grupo delictivo cobraba hasta 3,000 dólares a cada víctima por una travesía desde Colombia hacia Panamá y viceversa. Se identificaron pagos recibidos desde Venezuela, Ecuador, Camerún y Australia; desde países de ruta como Colombia, Panamá y Costa Rica; así como desde el país de destino, Estados Unidos.

El servicio incluía lancha desde el Golfo de Urabá hacia el Caribe panameño o hacia Colombia, igualmente el paso por trochas en la selva, transporte en piraguas y movilización vehicular desde o hacia la ciudad de Panamá.

Dentro de este proceso ya hay dos personas detenidas e imputadas por el delito de tráfico ilícito de migrantes.

De Costa Rica a Panamá para burlar a la ley, pero lo atrapan en Renacimiento

De Costa Rica a Panamá para burlar a la ley, pero lo atrapan en Renacimiento

 Febrero 24, 2026
Cobraban hasta $3,000 por cruce ilegal de migrantes y ahora están detenidos

Cobraban hasta $3,000 por cruce ilegal de migrantes y ahora están detenidos

 Febrero 24, 2026
¿Los reconoce? Fiscalía busca a tres presuntos pandilleros

¿Los reconoce? Fiscalía busca a tres presuntos pandilleros

 Febrero 24, 2026
Tribunal reemplaza prisión por días multa tras audiencia por operación Alpes

Tribunal reemplaza prisión por días multa tras audiencia por operación Alpes

 Febrero 24, 2026
Motociclista termina con profunda laceración tras colisión en La Villa

Motociclista termina con profunda laceración tras colisión en La Villa

 Febrero 24, 2026

Las personas aprehendidas hoy serán puestas a órdenes de un juez de Garantías para las debidas audiencias de legalización de aprehensiones, imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.

Portada Diario Crítica

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí