Motociclista termina con profunda laceración tras colisión en La Villa

El hecho, que ocurrió la mañana de este martes frente a la sede de la Feria Internacional de Azuero, generó preocupación entre conductores y transeúntes.

 

Panamá- En el suelo, golpeado y con una laceración profunda en uno de sus brazos, terminó el conductor de una motocicleta que se vio involucrado en una colisión con otro vehículo en La Villa de Los Santos.

El hecho, que ocurrió la mañana de este martes frente a la sede de la Feria Internacional de Azuero, generó preocupación entre conductores y transeúntes que circulaban por la vía cuando ocurrió el siniestro vial.

El conductor de la camioneta blanca involucrada en el hecho permaneció en la escena, mientras las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional realizaban las pesquisas iniciales del caso para deslindar responsabilidades.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (SAMER) , del Cuerpo de Bomberos, también se presentaron en la escena para auxiliar a la víctima y la trasladaron a un centro médico cercano.

 

