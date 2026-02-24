De Costa Rica a Panamá para burlar a la ley, pero lo atrapan en Renacimiento

Panamá- Un costarricense que huía en su país e ingresó a Panamá para burlar a la justicia fue aprehendido anoche en el corregimiento de Río Sereno, ubicado en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.

El hombre, de tez trigueña y cabello ondulado, fue sorprendido por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), ya que mantenía una alerta en Costa Rica, donde es requerido por el delito de robo agravado.

Tras la aprehensión, el extranjero fue conducido por los fronterizos para ser puesto a órdenes del Servicio Nacional de Migración, entidad encargada de realizar los trámites correspondientes para que sea entregado a las autoridades ticas.



