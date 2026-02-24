Tribunal reemplaza prisión por días multa tras audiencia por operación Alpes

Panamá- Dos hombres y una mujer fueron condenados en calidad de autores —mediante acuerdos de pena— por los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, en el marco de la denominada "Operación Alpes", pero solo uno permanecerá a prisión.

Uno de los implicados recibió una condena de 72 meses (6 años) de prisión como pena principal por el delito de conspiración relacionada con drogas. Además, se le ordenó pagar una multa de 1,000 balboas al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses como sanción accesoria.

De igual forma, otro hombre fue sentenciado a 48 meses (4 años) de prisión por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Como pena accesoria, se le impuso el pago de una multa de 1,000 dólares al Tesoro Nacional en un máximo de un año. Debido a que la condena era inferior a los 5 años, el Tribunal reemplazó la pena privativa de libertad por 200 días multa, a razón de 5.00 dólares por día, que totalizan 1,000 dólares pagaderos al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses.

Por otra parte, una mujer fue sentenciada a 36 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales y se ordenó el decomiso de dos vehículos. En este caso, tras una solicitud previa, la condena también le fue reemplazada por 200 días multa, a razón de B/.5.00 por día, lo que totaliza B/.1,000 dólares pagaderos al Tesoro Nacional.

En relación con este mismo caso, la juez Kerine Jaén ordenó reprogramar la audiencia intermedia en contra de otros implicados para el miércoles 12 de junio de 2026, a efectuarse en la sala número 3, a las 8:30 a.m. La decisión se tomó debido a que tres abogados defensores no se presentaron a la audiencia, no se gestionó el traslado de uno de los privados de libertad y se constató la ausencia de notificaciones de otro de los imputados que mantiene una medida cautelar.

Ante este panorama, la juez llamó la atención a la Oficina Judicial y sancionó a los defensores particulares que no presentaron excusas que justificaran su ausencia.

La investigación relacionada con este caso inició el 8 de abril de 2022, cuando un grupo de personas presuntamente utilizaba tácticas como reuniones y llamadas para coordinar operaciones logísticas destinadas a trasladar sustancias ilícitas vía marítima desde Colombia hacia Panamá.

El 10 de enero de 2024, las autoridades adelantaron la operación “Alpes” en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos, mediante la cual se logró la aprehensión de 72 personas requeridas por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales.

Ya en enero de 2024, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró condenar a 12 personas aprehendidas en operación «Alpes», mediante acuerdos de pena; uno de ellos se le condenó a 8 años de prisión, a otro a 6 años y 7 meses, y al resto a 5 años de prisión, por el delito de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.