¿Los reconoce? Fiscalía busca a tres presuntos pandilleros

Sobre estos hombres pesa una orden de captura emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva.

 

Panamá- ¡Mírelos bien! Ellos son: Jorge Alberto Richards Barnett, apodado 'Arkelin'; Harol Josué Mena Arce, alias 'Mena'; y Aarón Josué Rivera Ruiz, alias 'Bodoke' o 'Doke'. Los tres están siendo buscados por el delito de pandillerismo.

Mediante la investigación preliminar, la Fiscalía estableció que estos tres ciudadanos presuntamente forman parte de un grupo criminal autodenominado "Comisión LC6" o "35US (Unión Sinaloa)" .

Si usted tiene información que permita ubicar y/o aprehender a estos 'Mas Buscados', puede notificarlo a los números de teléfono 505-3267 / 505-3268 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.


 

